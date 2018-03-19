В одном из баров Москвы Сбербанк поставил пивной кран с бесконтактной оплатой

Сегодня, 20:45 \\ Страны / Россия

В одном из московских пабов представители Сбербанка совместно с разработчиками Self-Bar установили инновационный пивной кран. Его особенность в том, что посетители заведения смогут самостоятельно наливать пиво и урегулируют уровень пены в бокале.

Кроме того, клиенты получат возможность оплаты хмельного напитка с помощью бесконтактных платежей. Сотрудники банковской структуры считают, что разработка поможет уменьшить количество очередей в баре, особенно в пятницу и выходные дни. Сообщается, что устройство проходило тестирование во время проведения Чемпионата мира по футболу, которое прошло весьма успешно.

Известно, что россияне вдохновились созданием автомата с помощью похожего изобретения в Лондоне. Создатели заявляют, что в пиковые дни проходит от двадцати до двадцати пяти транзакций за вечер, а также уточняют, что готовы предоставить данные девайсы в бары и рестораны по всей территории России.

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