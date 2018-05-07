Пенсионеры присоединились к «Танцам в парке»

Сегодня, 19:16 \\ Страны / Россия

В России стали проводить фестиваль «Танцы в парке». В этот раз на нем очень много пенсионеров, чему очень счастливы организаторы.

На этом мероприятии каждый желающий может присоединиться к хореографам и научиться некоторым движений любого стиля. Особенно пенсионерам понравился курс «танцетерапии». Они признались, что это помогло им намного лучше узнать молодежь и наладить общение со своими внуками.

Пожилые люди также отметили, что здесь они забывают о болезнях и, к слову, улучшают свое здоровье. Многих пенсионеров радует то, что в парке на танцах они, как в былые времена, встречают разных людей и даже заводят знакомства. Ведь известно, что некоторые пожилые люди испытывают чувство одиночества.

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Автор - Алёна Иванова
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