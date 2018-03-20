Госдума отказалась приравнять сожительство к официальному браку

Сегодня в Государственной думе России прошло голосование, в рамках которого чиновники пытались принять решение о новом статусе гражданского брака. Сообщается, что сенатором Антоном Беляковым была предпринята попытка внедрения инициативы о признании сожительства официальным браком.

По его словам, порядка сорока процентов новорождённых появились на свет в незарегистрированных отношениях. Поэтому, наравне с европейскими странами, поступило предложение приравнения к официальному браку сожительство мужчины и женщины при ведении совместного хозяйства в течение пяти лет, а если же у пары есть ребёнок, то для этого хватит двух лет.

Тем не менее, абсолютно все народные избранники, находящиеся на заседании, проголосовали против инициативы, так как она противоречит Семейному кодексу Российской Федерации. Согласно заявлению представителя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой, установление продолжительности сожительства, ровно как и количества имеющихся гражданских супругов, не является возможным. Кроме того, депутаты считают этот законопроект прямым нарушением традиционных семейных ценностей, в том числе и ценности бракосочетания.