АК поднял бабла больше "Яндекса": реклама «Аzino 777» стала самой популярной за первую половину 2018 года

Накануне были подведены итоги ведущих рекламодателей России в онлайн-сегменте за первое полугодие этого года. Эксперты сообщают, что наиболее просматриваемым видеороликом является реклама запрещённых азартных игр, а именно онлайн-казино «Azino 777».

Согласно данным, которые были представлены компанией Mediascope, ролик был просмотрен каждым пятым уроженцем больших городов, входящего в возрастную категорию от 12 до 64 лет. Известно, что количество просмотров видео с фразой «АК поднял бабла» впечатляющее – ролик лидирует в рейтинге наряду с такими корпорациями, как «Яндекс», Google, Mars. Эксперты не уточняют, сколько финансов тратится на публикацию данной рекламы на просторах Интернета.

На данный момент казино находится в реестре запрещённых ресурсов согласно законодательству Российской Федерации, как и азартные игры. Сообщается, что доступ пользователям к онлайн-казино должен находиться под блокировкой, а владельцы ресурса могут попасть за решётку или же оплатить крупный штраф. Azino 777 стало популярным после появления его рекламы в нелицензионных копиях фильмов и сериалов.