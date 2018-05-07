Бог любит троицу: вслед за изображениями Черчесова и Багрова в Петербурге закрасили Виктора Цоя

Петербургский сквер Виктора Цоя лишился изображения великого музыканта на стене. Сообщается, что один из местных жителей по имени Александр В. разместил жалобу на сайте администрации, в которой упоминалось о наличии некоего рисунка на лбу нарисованного Виктора Робертовича.

Направленные в сквер сотрудники коммунальных служб не смогли ликвидировать оставленную вандалами картинку птицы, поэтому было принято решение полностью закрасить стену в серый цвет, оставив лишь надпись, символизирующую название сквера. Отмечается, что инициатор жалобы может быть тем самым жителем Санкт-Петербурга, который подписывался под всеми петициями касаемо городских граффити, которые необходимо закрасить, как Александр С.

Ранее активист призывал закрасить изображения главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, а также ключевого героя фильма «Брат» Данилы Багрова.