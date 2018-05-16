Европейский суд по правам человека просит Олега Сенцова прекратить голодать

Представители Европейского суда по правам человека вновь обратились к Олегу Сенцову. Сообщается, что в ведомстве обеспокоены здоровьем осуждённого и призывают его либо прекратить бессрочную голодовку, либо принять лечение, предлагаемое медиками в колонии «Белый медведь».

По словам руководителя международной группы «Агора» Павла Чикова, правительство Российской Федерации не может пропустить данное заявление и отреагирует, предоставив необходимые ресурсы для режиссёра. Однако, он считает, что около Сенцова находятся квалифицированные специалисты, поэтому осуждённый не жалуется на отношение медиков и условия его содержания.

Ранее в ЕСПЧ также просили Сенцова пересмотреть своё решение относительно голодовки, а также был подан запрос о предоставлении мельчайших подробностей о его здоровье.