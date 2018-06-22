Рост продаж ГК «КОРТРОС» в летний период составил 5%

Группа компаний «КОРТРОС» фиксирует рост продаж летом текущего года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Рост показателей составил 5-7%, несмотря на то, что в летний период у девелоперов обычно наблюдается спад. Пресс-служба компании отмечает, что причину следует усматривать в смещении потребительского спроса в пользу доказавших свою надежность игроков рынка. Об этом написала «Строительная газета».

Как напомнил главный финансовый директор ГК «КОРТРОС» Владислав Яблонских, традиционно максимальный спрос у любого девелопера наблюдается в декабрьскую пору. В летний период продажи обычно спадают.

В своем сообщении пресс-служба группы компаний «КОРТРОС» отмечает, что в настоящее время девелопер строит ряд объектов на территории российской столицы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми. Так, в Московском регионе компания занята строительством четырех объектов — речь идет о жилых комплексах «Headliner», «Дом Серебряный Бор», «Дом № 128» и «Люблинский». Жилой комплекс «Headliner» во втором квартале этого года стал лидером Центрального округа Москвы касательно объема продаж.

В то же время в Санкт-Петербурге ГК «КОРТРОС» занимается возведением элитного комплекса Royal Park, а в Перми располагается реализованный компанией проект в лице жилого комплекса «Astra» и ведется строительство ЖК «Гулливер». В Екатеринбурге же компания реализует масштабный проект комплексного освоения территорий района «Академический».







