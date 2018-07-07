Госдума разрешит телеканалам увеличивать время показа рекламы

Увеличение продолжительности рекламного блока рассматривают на государственном уровне. Если законопроект утвердят, то рекламный блок будет занимать в час 12 минут, сейчас максимально допустимое время не должно превышать 9 минут. Однако в сутки общая длительность рекламы не должна занимать больше 216 минут.

То есть во время, когда у экранов телевизоров максимальное количество зрителей, покажут больше рекламы, в часы минимальной активности меньше. Право варьировать длительностью рекламной паузы предоставляют телеканалу. На данный момент на российских телеканалах самые короткие рекламные блоки, 12 минут соответствуют европейским стандартам. Разработчики законопроекта утверждают, что изменения в законе помогут телеканалам повысить свой уровень дохода. Поправки коснуться и рекламы на детских каннах, и показа телепрограмм для детей на федеральных каналах, однако, во время программ для маленьких зрителей будет контролироваться, чтобы на экраны попадали рекламные ролики, соответствующие возрастным особенностям зрителей. Ограничение не распространятся на рекламу спонсоров, помимо, роликов о спиртных напитках, оружия, опасных и азартных игр.