Американцев шокировало видео "бессмертного русского"

Американцев удивило видео о «бессмертном русском» сталеваре. Один из пользователей Reddit опубликовал «гифку», на которой мужчина голой рукой касается жидкого металла.

Видео опубликовано на видеохостинге YouTube два года назад. Однако популярность оно получило только сейчас, благодаря американцу, сделавшему изображение сталевара в формате gif.

Оригинал видео свидетельствует о том, что российский сталевар армянского происхождения касается расплавленного жидкого метала, не получая никаких ожогов. В ролике фигурирует Аркадий Мгдсян – работник литейного предприятия. Мужчина оказался неуязвим к огню.

Пользователи были шокированы происходящим. Некоторые даже пошутили о том, что сталевар состоит из водки.