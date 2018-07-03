Школьник, набравший 400 баллов по ЕГЭ, продолжает удивлять успехами

Школьник, набравший 400 баллов по ЕГЭ, продолжает удивлять своими успехами. На этот раз Руслан Салимгареев написал дополнительный экзамен по математике на максимум.



О школьнике, обладающем высокими знаниями, стало известно еще в начале июля. Тогда, в разгар сдачи Единственного государственного экзамена, Руслан Салимгареев показал хороший результат, сдав все четыре экзамена на 100 баллов.

Школьник мечтал поступить в МГУ на факультет биоиеженерии и биотехнологии. Руководство университета пригласило выпускника наобучение. Однако для поступления было необходимо сдать дополнительный экзамен. С ним Руслан тоже справился на отлично, набрав заслуженные 100 баллов. Руслан стал единственным абитуриентом, получившим максимальный балл. На втором месте после него школьница, набравшая 90 баллов.

Выпускник признается, что в августе наконец-то сможет отдохнуть и набрать сил перед началом учебного года.