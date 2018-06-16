Жители Санкт-Петербурга выступают против строительства ЗАГСа

Участок земли площадью 4,4 тысячи квадратных метров напротив Александро-Невской лавры сменил уже множество владельцев. 10 лет назад клочок земли служил причалом для лодок. Потом местные предприниматели долго не могли решить, что построить на заветном участке.

Изначально там планировали построить магазин, затем многоэтажный дом, в 2014 было принято решение возвести Дворец бракосочетания, причём достаточно многофункциональный. Помимо места для соединения сердец, в комплексе будут находиться магазины, отель, ресторан и парковочные места. Разработка проекта началась 4 года назад, а несколько дней назад его официально одобрила служба государственного надзора. Высота сооружения составит 17 метров, это и вызвало недовольство у поклонников красот северной столицы. По мнению активистов, новое здание загородит прекрасные виды Невы. К тому же, несомненно, в живописном месте захотят пожениться многие местные и приезжие пары, после чего, вероятно, останутся отмечать торжество в местном ресторане, мешая своими автомобилями гуляющим жителям города. К слову участок оценивается более чем в 58 миллионов рублей.