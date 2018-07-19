Тюменские врачи провели первую операцию еще не родившемуся ребёнку

Тюменские врачи провели первое внутриутробное оперирование еще не родившегося ребёнка. Медики готовились к осуществлению хирургического вмешательства на протяжении трёх лет.



Операция прошла в мае Уральском научном-исследовательском институте охраны материнства и младенчества. Сложнейшее хирургическое вмешательство на головном мозге осуществили медики из Екатеринбурга и Тюмени. После этого мать малыша благополучно доносила ребёнка.

Девушка сообщила, что проблемы с плодом были обнаружены врачами на 22 неделе беременности. Медики предложили провести внутриутробную операцию, не давая никаких гарантий. Однако при отсутствие операции о благополучном исходе не было речи.

После успешного хирургического вмешательства 21-летняя Анна родила здорового малыша с помощь кесарева сечения.

По словам врачей, осуществивших сложную операцию, на подготовку к ней ушло несколько лет. Специалисты тренировались на овцах. Также медики обменивались опытом с иностранными врачами.