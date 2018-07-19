Тюменские врачи провели первую операцию еще не родившемуся ребёнку

Сегодня, 15:08 \\ Страны / Россия

Тюменские врачи провели первое внутриутробное оперирование еще не родившегося ребёнка. Медики готовились к осуществлению хирургического вмешательства на протяжении трёх лет. 

 
Операция прошла в мае Уральском научном-исследовательском институте охраны материнства и младенчества. Сложнейшее хирургическое вмешательство на головном мозге осуществили медики из Екатеринбурга и Тюмени. После этого мать малыша благополучно доносила ребёнка. 
Девушка сообщила, что проблемы с плодом были обнаружены врачами на 22 неделе беременности. Медики предложили провести внутриутробную операцию, не давая никаких гарантий. Однако при отсутствие операции о благополучном исходе не было речи. 
После успешного хирургического вмешательства 21-летняя Анна родила здорового малыша с помощь кесарева сечения. 
По словам врачей, осуществивших сложную операцию, на подготовку к ней ушло несколько лет. Специалисты тренировались на овцах. Также медики обменивались опытом с иностранными врачами.

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Автор - Мария Цветаева
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