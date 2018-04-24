На улучшение жизни россиян потратят более 3,5 трлн рублей

Правительство России активно взяло курс на повышение количества жителей Российской Федерации. На днях прошло обсуждение национального проекта «Демография». По мнению властей, главной целью проекта является не только увеличение продолжительности жизни граждан, а в первую очередь необходимо поднять уровень качества жизни.

Проект охватывает такие сферы как, помощь пожилым людям, материальная поддержка молодых родителей, укрепление здоровья россиян, привития любви к спорту, содействие трудоустройству женщин после декретного отпуска. На реализацию демографического проекта планируют выделить 3,5 триллиона бюджетных средств.

Чтобы обеспечить достойную старость старшему поколению, необходимо провести ряд реформ в медицинской сфере. Так заболевания необходимо выявлять как можно раньше, так как обнаружение угрозы на ранних стадиях даёт больше шансов на её искоренение.

Для стимулирования рождаемости, помимо материальной поддержки, для детей будут создаваться дополнительные места в дошкольных учреждениях, а для их матерей будут организовываться курсы повышения квалификации или переобучения.

Касательно спорта, правительство планирует добиться того, чтобы хотя бы половина населения регулярно занималась спортом, массовые спортивные мероприятия, которые довольно часто проходят в России, непременно способствуют этому.