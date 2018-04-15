В "Шереметьево" рассказали о причинах перебоев доставки багажа, и объяснили, как своевременно получить свои вещи

Сотрудники аэропорта "Шереметьево" признали, что в системе транспортирования багажа произошёл сбой. Так пассажиры, прибывшие из Москвы, не смогли получить свои вещи в Иркутске и Новокузнецке. Представители аэропорта сообщают, что ошибки в системе произошли из-за увеличения уровня влажности воздуха, вследствие чего система работает не корректно.

Сотрудники подчеркнули, что делают всё необходимое для скорейшего устранения неудобств, однако, полностью решить проблему удастся только в начале августа, поэтому авиапассажирам рекомендуют самостоятельно сдавать багаж, чтобы по прилёту вовремя получить свои вещи. Стоит отметить, что неудобства касаются только трансфертных пассажиров. Ранее некоторые СМИ публиковали версии, согласно которым неполадки были связаны с затоплением перехода между терминалами. Также популярной версией является введение в работу нового терминала, который ещё не связан с другими терминалами системой транспортировки багажа.