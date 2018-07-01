С августа тарифы на свет, газ и воду подняли в Ростовской области

Услуги ЖКХ подорожали, разница будет заметна в квитанциях, которые ростовчане получат за июль в августе. В целом, прослеживается рост цен на с лишним процента.

Источник в СМИ передает информацию о том, как со следующего месяца изменятся тарифы на свет, газ и воду в Ростовской области. Так, местных жителей предупреждают, что уже в августе они получат квитанции с большими суммами задолженности, чем в предыдущих месяцах. Дело в том, что цены на услуги водоснабжения и водоотведения, за электроэнергию и газ подняли. Индекс роста составил примерно три целых и две десятых процента.

В Региональной службе по тарифам пояснили, что повышение цен обосновано. Дело в том, что с последнего раза увеличения цен на данные услуги произошло подорожание природного газа, а также повышение заработных плат работникам коммунальных служб. Также для того, чтобы уменьшить количество аварийных ситуаций и поддерживать специальное оборудование в надлежащем состоянии, требуется больше средств, чем выделялось на это ранее.