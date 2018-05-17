Росстат рассказал, как изменится количество населения России к 2036 году

Государственные статистики разработали три сценария демографического развития РФ.

По самой оптимистической версии, через 18 лет количество жителей России достигнет отметки 157 млн человек. Увеличение численности населения ожидается из-за повышения уровня рождаемости, и увеличения срока жизнедеятельности, так же количество жители РФ увеличится благодаря приросту численности мигрантов. К 2036 году ожидается, что в Россию приедут около полумиллиона граждан других стран. В пессимистическом сценарии сказано, что впервые за 9 лет численность несения Российской Федерации начнёт убывать, и через 18 лет граждан России станет около 145 миллионов. Золотой серединой считается, если к указанному периоду в России насчитают 154 млн жителей.

На данный момент, по официальным данным, несение страны составляет 147 млн человек. Правительство Российской Федерации, с целью увеличения населения государства проводит ряд мероприятий в рамках проекта «Развитие здравоохранения». Благодаря проекту, власти России планируют снизить смертность и повысить среднюю продолжительность жизни россиян.

Стоит отметить, что специалисты ООН настроены менее оптимистично. Согласно данным сотрудников организации, уже через 32 года количество жителей РФ сократиться до 132 млн.