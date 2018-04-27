Рамзан Кадыров призвал создать федеральную организацию по защите животных

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о необходимости четкой системы профилактики насилия над животными, которая будетфункционировать на федеральном уровне. Об этом чиновник задумался после инцидента со зверской расправой с котенком, произошедшем в Алтайском крае.



Как сообщает чеченский глава, в республике работает региональная некоммерческая организация, отвечающая за защиту животных.Помнению Рамзана Кадырова, таким НКО необходимо сотрудничать с федеральными ведомствами для большей эффективности работы.

На подобные мысли политика натолкнуло видео, запечатлевшее двух девушек из Алтайского края, устроивших жестокую расправу с невинным котенком. Рамзан Кадыров ужаснулся с того факта, что живодерами выступили представительницы женского пола. В то время, как девушки должны «защищать маленьких», у участниц инцидента отсутствует даже материнский инстинкт.