В Санкт-Петербурге построят новый спортивный комплекс

Вчера стало известно, что петербургский фонд строительства находится в поисках компании, которая сможет спроектировать план нового спортивного комплекса. Известно, что физкультурно-оздоровительное учреждение будет находиться на улицы Подвойского Невского района.

Учредители проекта уверены, что новый спортивный комплекс станет популярным среди местных жителей. Около будущего места строительства находится множество жилых домов и продолжается строительство многоэтажек. К тому же в начале июля по всему Санкт-Петербургу закрыли сеть популярных спортивных комплексов «Планета Фитнес». В новом спортивном заведение жители смогут поиграть в различные игры с мячом, например футбол, гандбол, волейбол, баскетбол, заняться боевыми искусствами или аэробикой. Строительство планируют начать через 2 года. К 2020 году проектировщик должен предоставить план нового комплекса. Сообщается, что на возведение нового комплекса потратят сумму, превышающую 12 миллионов рублей.



