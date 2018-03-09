Жители Ярославля жалуются на плесневелые огурцы в "Магните"

Покупка продуктов может быть омрачена таким фактором, как просроченные или испорченные товары. Так случилось и с жителями из Ярославля, которые вместо свежих овощей обнаружили плесень.

Один из покупателей, который был удивлён качеством товара в магазине «Магнит», решил поделиться снимками с пользователями социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что огурцы покрылись плесенью, и свежими их назвать никак нельзя. «Так нас кормит заволжкий магнит, нет слов», - пишет автор снимков.

Публикация стала поводом для споров среди подписчиков группы, в которой появились фотографии. Одни стали уверять, что халатное отношение со стороны магазина к качеству продукции им уже надоело. Они отметили, что подобное случается с множеством товаров, а не только со свежими овощами. Но другая часть подписчиков стала уверять, что ходить в «Магнит» этих людей никто не заставляет, а работники могли просто не успеть убрать испорченный товар.