Существа, пожирающие асфальт в Ростове, рассмешили горожан

Очередной провал в земле мешает автолюбителям передвигаться по перекрестку Мясникова и 13-й Линии. Всему виной, по мнению жителей, "прожорливые грабоиды".

С окончанием чемпионата мира в Ростове почти каждый день появляется дыра в асфальте в разных районах города.

Ранее сообщалось, что под землю ушла часть дороги на проспекте Семашко. К слову, яма оказалась таких огромных размеров, что в нее спокойно бы влез автомобиль. Некоторые пользователи социальных сетей даже начали шутить о переходе на «инновационную подземную парковку».

А не так давно провал асфальта на улице Мечникова поставил владельца транспортного средства в неприятное положение. Дыра образовалась прямо под колесом машины, пока водитель отсутствовал за рулем.

Сегодня утром ростовчане стали свидетелями очередной ямы на дороге. Опасный провал огородили специальными знаками. Но водителям это задачу не облегчило. Все равно движение по дороге затруднено. Коммунальные службы пока не устранили очередной провал, а в социальных сетях местные жители времени не теряют. Участившееся обрушение асфальта в городе уже начало смешить ростовчан. Многие выдвигают невероятные предположения. Одни утверждают, что это странные фантастические подземные существа, которые питаются асфальтом и объявили войну городской коммунальной службе. Их называют грабоиды, проводят аналогию с кинематографом и переживают, как бы Ростов совсем не ушел под землю.