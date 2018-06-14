В Североуральске питьевую воду выдают по паспортам

Недавно в Североуральске произошел провал русла реки Калья. Из-за этого ситуация с водоснабжением населения очень напряженная.

Известно, что на сайте администрации Североуральска появилась информация о том, что жителям города и ближайших поселков в нескольких пунктах будут бесплатно выдавать питьевую воду. Также на портале указали адреса родников, воду из которых можно и безопасно кипятить. Жители поселков Третий Северный, Калья и Черемухово вынуждены отправляться на пункты раздачей и вовсе со своей тарой: им воду выдают на разлив.

Однако один момент возмутил местных жителей. Из-за такой ситуации в районе с водой тары на пунктах выдают исключительно по паспорту. К слову, если в семье есть маленький ребенок, то следует предоставить свидетельство о рождении.

В социальных сетях люди делятся своими аргументами, почему они недовольны подобным решением администрации. Одна из горожанок отметила, что у нее чайник имеет объем два литра. Выходит, что ради того, чтобы один раз его вскипятить, ей нужно отстоять очередь в пункте выдачи воды.

Первый замминистра Игорь Чикризов отчитался в том, что в целях сельско-хозяйственных нужд воду подают в том объеме, что нужно. Что касается местных жителей, то для них, по словам Чикризова, уже организовали привоз воды. Кроме этого дополнительную воду чиновники требуют поставлять в продуктовые магазины.