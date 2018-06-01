Крупный бизнес признал нового врио губернатора ЯНАО

Глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым, чтобы обсудить начало освоения Харасавэйского месторождения.

В настоящее время на объекте уже имеется ряд построек первостепенного значения, в будущем планируется построить установку комплексной подготовки газа и компрессорную станцию.

Как отметил временно исполняющий обязанности главы края, освоение Харасавэя станет основой развития Ямала в ближайшие десятилетия. Сотрудничество региона и газовой компании будет способствовать развитию инфраструктуры области.

В рамках встречи глава «Газпрома» особо подчеркнул, что в условиях нового соглашении о партнерстве особый акцент будет сделан на развитие социальной инфраструктуры, финансирование которой будет вынесено в отдельный пункт. Ожидается, что соглашение будет подписано уже в ближайшие два месяца.

Параллельно «Газпром» проводит работу по улучшению на Ямале экологической ситуации с применением самых современных стандартов.

По словам наблюдателей, данная встреча является своего рода признанием нового руководителя региона, даже, несмотря на его статус временно исполняющего обязанности. Поддержка основного бюджетообразующего предприятия для Артюхова означает, что крупный бизнес принял его на новой должности. Это позволит Дмитрию Артюхову выстраивать взаимоотношения и с другими игроками, такими, как «Газпром нефть» и представители местной элиты.

Ожидается, что новый глава, как и его предшественник, продолжит выстраивать отношения с газовиками, сохраняя баланс интересов «Газпрома» и «Новатэка», сообщает АЭИ «Прайм».



