Эксперты нашли самую бюджетную квартиру, которую можно купить в Москве

Всё больше молодых людей и девушек из регионов РФ отправляются покорять Москву. Но столицу не так просто взять: многие жители поколениями арендуют квартиры, а собственным жильём хочется обзавестись всем, но не всем по карману столичная жизнь. Эксперты нашли самую бюджетную, но и самую маленькую квартиру в Москве.

Квартира доступна для приобретения всем желающим, которые могут позволить себе выплатить 1 миллион 800 тысяч рублей. Площадь жилья составляет десять с половиной квадратных метров. Важной особенностью квартиры является то, что в ней нет перегородок между кухней и спальней, то есть квартира-студия. Этому минусу противостоит сразу два плюса: во-первых, жильё расположено в хорошем районе, где находятся парки, магазины, школы; во-вторых, пусть площадь и маленькая, но своя - это лучше чем всю жизнь ютиться по съёмным углам. Возможно, приобрести квартиру, за сравнительно не большую для Москвы цену, в центральных районах. Так за два миллиона триста тысяч рублей можно купить жилище площадью в десять квадратных метров, однако, из-за того, что квартира оформлена, как помещение не пригодное для жилья в ней не удастся прописаться.

Отметим, что самое бюджетное жилье стоит искать в районе западного Бирюлева.