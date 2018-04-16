Даже море по колено: кузбассовец переплыл водоем ради застолья с родными

В городе Белово мужчина пошел на отчаянный, но решительный шаг: он переплыл Беловское море, чтобы попасть к своим родственникам.

Сведения о неизвестном, который намеревается вплавь преодолеть водоем, поступила в пункт спасательной службы довольно оперативно. К месту, где предположительно мог находиться отчаянный пловец, сразу же выехал спасательная моторная лодка со спасателями водолазами и необходимым оборудованием. Однако мужчины в воде не оказалось. Сотрудники спецслужбы несколько раз пропыли вдоль и поперек место предполагаемого нахождения и зону вокруг нее.

Решив на всякий случай осмотреть противоположный берег, спасатели направились к селу Менчереп. К их удивлению именно там и был обнаружен пловец. Он находился на пристани в окружении семьи, к которой и направлялся. Сотрудники, пообщавшись с экстремалом обнаружили, что он изрядно выпил. Но по заверениям мужчины, за выпивку он сел уже после заплыва, а не перед ним. Спасатели все же взяли с родственников обещание не пускать новоявленного марафонца в воду.

Вчера состоялся еще один экстремальный заплыв. В Пензе состоялось соревнование по переправе через Сурское море. Добровольцев, решивших испытать удачу и попробовать свои силы, набралось 66 человек. Все участники к месту старта прибыли на катерах. Новоявленным спортсменам нужно было преодолеть расстояние в 3200 метров. Физическая подготовка у горожан оказалась очень разной, поэтому финиш был не такой массовый, как старт, но не уступал в громкости оваций, которыми зрители награждали победителя. Им стал триатлонист Максим Тимошин. Мужчина преодолел дистанцию за 37 минут 50 секунд. К нему поспешили пресса и очевидцы, чтобы услышать первые впечатления. По его словам, заплыв прошел удачно, сил хватило, будто и не устал. Победитель и призеры получили призы и славу среди местных жителей.