В Краснодаре европейские «летники» перегородили проход пешеходам

Власть Краснодара сдержала слово и обустроила город удобными «летниками» - кафе на улице. Но удобные они до тех пор, пока не приходит время покидать заведение.

Во время майской пресс-конференции глава Краснодара Евгений Первышов при поручении Управлению торговли заняться идеей создания «летников» в европейском стиле, чтобы те не напоминали «наливайки», подчеркнул, что необходимо сохранить пешеходную зону максимально нетронутой.

«Летники» поставили, как и было установлено, по улице Красной, но выполнить все условия не получилось. Жители Краснодара в социальных сетях жалуются, что иногда их буквально заставляют уходить с тротуара, застроенного выносным кафе, на проезжую часть. Одна из наиболее вопиющих реализаций застройки находится по адресу: улица Красная, 100. Там заведение перегородило проход по всей площади участка тротуара.