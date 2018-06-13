ООН: Водка - главный туристический бренд России

Генсек Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили сообщил, что одним из центральных туристических «достопримечательностей» России является именно этот крепкий алкогольный напиток.

Чемпионат мира по футболу 2018 в России подходит к своему завершающему этапу. Осталось всего две игры: борьба за третье место и долгожданный финал, который определит победителя.

Благодаря такому масштабному спортивному мероприятию Россией заинтересовались во всех уголках мира. Иностранцы с большим удовольствием изучают национальную культуру и богатую историю страны.

Однако это не все, что привлекает туристов со всего мира. Им также по душе пробовать местную кухню. И, по словам Зураба Пололикашвили, не обходится здесь и без традиционных крепких алкогольных напитков. Он уверен, что на сегодняшний день среднестатистический турист считает своим долгом в чужой стране коснуться и гастрономии. Генсек убежден, что страна должна использовать все имеющиеся активы, и в этом нет ничего плохого. Политик делится своим личным опытом работы послом Грузии в Испании. Он сообщил, что сразу после посещения главных музеев туристы интересовались, где поблизости ресторан с хорошим вином. Зураб Полиашвили похвалил музеи, историю, дворцы, но обратил особое внимание на то, что водка как национальный алкогольный напиток не должна оставаться в стороне, а идти вровень с местными культурными памятниками, тем более, раз она так интересна иностранцам.