В Ингушетии для измученных жарой и жаждой кошек устанавливают мини-водоемы

Уличные животные страдают от аномальной жары, не меньше людей. В Ингушетии кошек и других бездомных питомцев решили спасти от обезвоживания и тепловых ударов путем установки специальных мини-водоемов.

Мэр Магаса Беслан Цечоев рассказал, что дворы и тенистые места города станут спасением для кошек и других животных, на которых аномальная жара тоже плохо влияет. Из-за сильного потепления животные нуждаются в постоянном доступе к воде, ведь жажда и обезвоживание могут стать причиной их гибели.

Измученных кошек спасут мини-водоемами. Мэр уже назначил ответственных за контроль таких объектов. Мини-водоемы будут регулярно наполняться чистой водой, которой кошки и другие животные смогут утолить жажду. Помимо этого, от аномальной жары предложат спасаться еще и людям. Для жителей Магаса по городу будут установлены кулеры с питьевой водой.