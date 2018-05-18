Третьяковка разрешила педагогам проводить бесплатные учебные занятия

Сотрудники Третьяковской галереи сделали учебные занятия для школьников и студентов бесплатными. Кроме этого, каждое занятие будет находиться в сетке расписания галереи.

Представители художественного учреждения обратились к своим посетителям на официальной странице во всех соцсетях. Сотрудники галереи пригласили ценителей искусства вместе со своими друзьями, родственниками, коллегами для того, чтобы насладиться искусством и обсудить интересные темы.

Отмечается, что экскурсии рассчитаны только на коммерческие посещения и учебные занятия. Же с нового ученого года все учебные занятия на территории Третьяковки станут бесплатными для школьников и студентов профильных учебных заведений.