Услуга «All inclusive» родом из СССР: эксперты рассказали, где в России можно отдохнуть не хуже, чем на иностранных курортах

Российские туристы выбирают для отдыха жаркие страны, обязательным условием для многих является пресловутая функция «All inclusive». Но не многие знают, что «всё включено» родом из Советского Союза, и сейчас на территории России можно отдохнуть не в чём себе не отказывая, при этом сэкономить.

Советские санатории начали предоставлять услуги «всё включено» в начале 20-х годов прошлого столетия. После распада СССР большинство граждан изъявили желание увидеть мир и предпочли отдыхать заграницей. Поэтому большинство иностранных туристических организаций начали ориентироваться на привычные, для советских граждан, условия отдыха.

Сейчас по системе «All inclusive» работают не так много российских отелей, как хотелось бы. Наибольшее количество таких отелей расположено в Краснодарской области, их можно найти в Анапе и Сочи. Кстати, в Сочи помимо тёплого моря и шикарных пляжей можно полюбоваться новыми объектами архитектуры, возведённых к Олимпиаде 2014 и ЧМ-2018. В прошлом году краснодарские курорты посетили более 16 миллионов путешественников. Некое количество отелей с услугой «всё включено» можно посетить в Крыму.

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