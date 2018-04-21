В Кемерово засудили блоггера за митинг против Амана Тулеева

В Кировском районном суде Кемерово было принято решение касаемо видеоблоггера Михаила Алфёрова.

Сообщается, что коллегия постановила отработать осуждённому сто шестьдесят часов общественных работ за опубликованный ролик, в котором наблюдаются открытые призывы в организации митинга. Известно, что обвиняемый открыто протестовал против экс-градоначальника Кемеровской области Амана Тулеева и планировал провести акцию протеста с лозунгом «Тулеева – под суд».

В зале судебных заседаний Алфёрова признали виновным в том, что Михаил повторно нарушил правила проведения акции. Несмотря на то, что контент-мейкер ходатайствовал об отводе судьи, прошение было отклонено. Также уточняется, что митинг, который был запланирован на 1 июня, так и не состоялся.