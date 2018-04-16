Участницу Pussy Riot Марию Алёхину снова будут судить

Столичным судебным приставам пришлось задержать представительницу скандального движения Pussy Riot Марию Алёхину. Сообщается, что девушка уклонялась от назначенных ей общественных работ после акции протеста в поддержку функционирования мессенджера Telegram.

Известно, что инициатором задержания выступали представители Нижегородской колонии. После встречи с приставами Алёхина была транспортирована в Кунцевский отдел судебных приставов, в котором будет составлен акт о том, что Мария уклонялась от выполнения общественных работ. После этого протокол будет отправлен в судебную инстанцию, где будет рассмотрено административное производство по этому вопросу.

Напомним, участнице Pussy Riot было назначено данное наказание 16 апреля во время запуска самолётиков после блокировки мессенджера Telegram возле здания Федеральной службы безопасности. Согласно постановлению суда, Мария получила 100 часов общественных работ. Также за акцию протеста на том же месте в декабре прошлого года было оглашено решение о ещё 40 часах наказания.