В Екатеринбурге через 20 лет появятся беспроводные трамваи

По словам Ходорковского, через 20 лет на улицах Екатеринбурга можно будет наблюдать, так называемые, экотрамваи. Они будут осуществлять передвижение по улицам без подсоединения к линиям электропередач.

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и гендиректор группы «Синара» Михаил Ходоровский сегодня подписал с губернатором Свердловской области соглашение об усовершенствовании общественного транспорта. Деятельность рассчитана более, чем на 20 лет. Обусловлено подписание данного соглашения необходимостью повышения уровня экологии города и области. Деятельность будет, прежде всего, направлена на троллейбусы и трамваи и их перевод на «электрические рельсы». Суть договоренности в том, что «Синара» выберет организацию, который возьмет на себя трамвайный и троллейбусный парк. Перевозки будут осуществляться именно выбранной компанией, которая параллельно будет обновлять существующий городской транспорт.

Вчера в Екатеринбурге был показан новый трамвай, пока что еще проводной, который планируют поставить н рельсы уже в этом году. Особенность его в том, что он практически весь построен из отечественных деталей и механизмов.

Напомним, не так давно в Ницце запустили инновационный трамвай, который заряжается на остановках. Теперь не нужны приспособления, соединяющие транспортное средство с линиями электропередач. Примечательно, что для полной подзарядки трамваю необходимо всего 20 секунд.