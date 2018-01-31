"Никто не залезет, не убежит!" - в Ростове детей посадили в клетку

Сегодня утром социальные сети Ростова-на-Дону заполонили фото и видео, снятые на одной ил улиц города. На ролике главными героями являются дети, которые почему-то играют, сидя в клетке.

На фото кажется, что ребята отлично проводят время и несмотря на маленькое пространство сумели разместиться там сами да еще и кукол принесли.

Пользователи социальных сетей отнеслись к ситуации с юмором. Одни уверены, что это сделано ради безопасности самих же детей. Туполева не самый благополучный район города. «Никто не залезет!» - делится своим мнением ростовчанин. Другие считают, что такими приспособлениями стоит оборудовать весь город: «Такие нужно поставить ВЕЗДЕ + с изоляцией звука я считаю». Некоторые, конечно, выразили свое возмущение по поводу выбора места для игр.

Многие предались ностальгии и вспомнили развлечения своего детства, когда строили хижины и шалаши. Такая клетка, считают горожане, в нашем детстве тоже нашла бы свое применение. Однако большинство сошлись на мнении, что никто ребят силой играть за решеткой не заставлял. Прутья широкие, сами пролезли. Либо чрезмерно бдительные родители пожелали добавить элемент безопасности в проведение досуга своих детей.