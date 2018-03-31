Расследование дела о пожаре в "Зимней вишне" заканчивается - СКР

Представители Следственного комитета России рассказали о продвижении дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Сообщается, что в ближайшем будущем ведомству удастся закончить расследование резонансного инцидента. Также уточняется, что все четыреста двадцать четыре потерпевших в течение несколько дней начнут ознакомление с материалами уголовного дела и будет вынесен приговор всем фигурантам. На данный момент под арестом десять человек. На семерых из них открыто отдельное уголовное производство.

Кроме того, глава СКР Александр Бастрыкин уточнил, что процедура расследования продлится то количество времени, которое нужно для неопровержимых доказательств наиболее мелких деталей дела и выбора необходимой меры пресечения тем людям, которые причастны к гибели людей.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта, в результате которого погибло шестьдесят человек, большинство жертв – дети.