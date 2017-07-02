Санкт-Петербург станет промышленной столицей России

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отчитался о выполнении майских указов перед премьер-министром РФ.

Напомним, что в мае 2012 года Путин подписал указ, в котором среди прочего был пункт о создании 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Полтавченко заявил, что на строительство высокоэффективных предприятий выделены денежные средства в размере более чем 660 миллиардов рублей. Стоит отметить, что эта сумма превышает бюджет города. Губернатор заверил, что в течение нынешнего года откроются около 20 новых предприятий, что предоставит горожанам большое количество новых рабочих мест. Дмитрий Медведев ответил на это, что верит в промышленный потенциал города.

Хотелось бы отметить, что Санкт-Петербург - величайший исторический и культурный центр страны. Город заслуженно называют культурной столицей России. Ежегодно его посещают толпы туристов. Интерес вызван большим количеством памятников архитектуры. Сложно передать словами атмосферу Петербурга. Даже слегка суровый климат и частые дожди не пугают жителей города. Считается, что в Санкт-Петербурге живут самые культурные и образованные люди.