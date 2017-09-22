Рейтинг лучших моногородов России

Экспертами было выявлено 10 лучших моногородов России. Специалисты Фонда развития моногородов провели исследование среди 319-ти моногородов и выделили десятку наиболее успешных проектов.

При составлении рейтинга решающим фактором являлось уменьшение зависимости от градообразующих компаний.

Лидерами Стали: Кумертау (Республика Башкортостан), Елабуга (Республика Татарстан), Набережные Челны (Республика Татарстан),

Большинство жителей города Кумертау трудятся на "Кумертауском авиационном производственном предприятие", однако, за последние несколько лет в моногороде открылись девять новых предприятий, что способствовало появлению большого количества новых рабочих мест. Елабуга попал в рейтинг за создание новых рабочих мест, никаким образом не связанных с деятельностью ведущей компании города, что позволит местным жителям попробовать себя в другом виде трудовой деятельности не покидая родной город.

Набережным Челнам удалось построить достаточное количество новых школ и микрорайонов, а также произвести реставрации исторических и культурных объектов города.