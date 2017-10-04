Велопатруль тестируют в Москве

В качестве эксперимента в центре Москвы начал работать велопатруль. Руководство Центра организации дорожного движения заверяет, что велосипедисты не будут мешать движению транспорта. В некоторых ситуация инспекторы ГАИ не могут добраться до места происшествия из-за загруженности дорог. Велопатруль легко сможет маневрировать между транспортными средствами. В обязанности сотрудников входит: наблюдение за состоянием дорожных знаков и светофоров, помощь всем участникам дорожного движения, а также, в случае необходимости оказание первой медицинской помощи.

У велопатруля всегда при себе будут находиться аптечка, огнетушитель, вода, инструменты, необходимые для починки своего транспорта и специальное устройство, которое будет передавать в ситуационный центр данные о местонахождении велосипедиста. На данный момент патруль работает внутри Бульварного кольца. Если эксперимент окажется удачным, мобильные помощники появятся и на других транспортных развязках столицы.

Напомним, что в рабочие дни по Москве одновременно передвигаются около 3,6 миллионов автомобилей, что на 500 тысяч больше, чем необходимо для комфортного передвижения по городу.