В одной из московских школ построят современный корпус

Мэр Москвы опубликовал в Twitter новости об усовершенствовании некоторых учебных заведений. На территории московской школы №1002 появится новый корпус. Кроме привычных для школы столовой, спортивного зала, кабинетов разных дисциплин, в корпусе расположат киностудию и фотостудию. На данный момент школа оснащена мультимедийной техникой, как и требуют современные стандарты образования. Напомним, что оснащение учебных заведений новыми средствами вычислительной техники - острая проблема страны.

Так как, современное обучение невозможно представить без использования мультимедийных технологий. Главной проблемой современной педагогики является отсутствие интереса к обучению. Для её решения крайне важно иметь хорошую материально-техническую базу. Так же, сообщается, что на Волоколамском шоссе построят детский сад, в котором смогут получить дошкольное образование около 200 детей. Внутри здания будут располагаться бассейн, музыкальный и спортивный классы.