В Кремле прошёл торжественный вечер, посвященный выпускникам 2018

Вчера выпускные балы прошли для более 600 тысяч бывших учеников и учениц школ. Самые лучшие ребята удостоились чести отпраздновать этот важный этап жизни в главном концертном зале страны. В Кремле присутствовали около 6-ти тысяч счастливых выпускников. Этот вечер они провели в компании звёзд российской эстрады. Нельзя не отметить выступление группы MBAND, под их хиты весь зал пустился в пляс. По традиции состоялось награждение лучших из лучших за достижения в области науки, спорта, искусства. Не обошлось и без номинации «Принц и принцесса бала 2018».

В честь виновников торжества прогремел великолепный салют. Закончилась волшебная ночь дискотекой в Гостином дворе. Напомним, что ранее глава России Владимир Владимирович Путин обратился с поздравлением ко всем выпускникам, отметив, что страна в них нуждается.

Большинство будущих студентов уже определились с профессией. Тенденции прошлых лет показывают, что самые востребованные профессии связаны с ИТ-технологиями.