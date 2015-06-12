«ВКонтакте» транслирует популярное шоу, посвящённое выпускникам

Сегодня в популярной среди молодежи социальной сети «ВКонтакте» проходит трансляция шоу «Основной выпускной». Тем, кто предпочитает «зависать» в интернете могут насладиться ярким шоу и провести время в компании известных блоггеров, актёров, исполнителей. А некоторым счастливчикам повезёт встретиться лично с участниками BlackStar, Big Russian Boss, Ханной и всеми кого так любит нынешнее поколение. Ведущие вечера Алла Михеева и Евгений Кулик не дадут заскучать зрителям.

Трансляция проходит в формате концерта, однако, не исключено, что известные гости поделятся секретами успеха, ведь большинство ребят мечтают быть на их месте. Планируются трансляции с разных регионов России. А тем, кто не хочет проводить сегодняшний праздник у экранов гаджетов мы рекомендуем забыть на вечер обо всех заботах, расслабиться,ехать в центральные парки своего города и веселиться. Во всех регионах России проводятся торжественные мероприятия. А завтра со «свежей» головой думать о поступлении.