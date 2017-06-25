Россияне стали более толерантно относиться к мусульманам - эксперты

Прошлая неделя была ознаменована важнейшим днём для верующих мусульман, а именно Ураза-байрамом, который также отмечался в России.

Сообщается, что наиболее массовое собрание единоверцев наблюдалось в Москве, где, кроме жителей столицы, находились верующие из разных уголков мира. Во время масштабного намаза в Северной мечети в частности находились уроженцы Саудовской Аравии, которые приятно удивились гостеприимству москвичей.

Известно, что место молебен вмещает в себя более десяти тысяч человек, однако желающих было так много, что большинство осталось молиться возле мечети на улице. Совет муфтиев Российской Федерации заявил о ста десяти тысячах верующих, присутствующих на праздничном намазе. Отмечается тот факт, что в течение десятилетия россияне стали более толерантно относиться к представителям другого вероисповедания.

По словам аналитиков, именно этот факт привлекает жителей других стран и мотивирует посетить Россию.