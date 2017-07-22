В Воронеже ребёнок гуляет по старому подоконнику

В Воронеже женщина стала очевидцем опасных прогулок ребёнка по подоконнику. Местная жительница сообщила об этом в отдел полиции.

По словам очевидицы, ребёнок регулярно ходит по подоконнику без одежды. При этом, окно слишком старое, чтобы подобные прогулки малыша были безопасными.

Женщина предполагает, что ребёнком никто не занимается, поэтому он сам находит себе развлечения по типу прогулок подоконником. Сотрудники полиции заинтересовались данным случаем, в связи с чем будет проведена проверка семьи, в котором воспитывается ребёнок.