Путин поздравил выпускников «Вконтакте»

В день, когда выпускной наступил для 600 тысяч российских юношей и девушек президент РФ выложил в одной из социальных сетей видео с поздравлением. Владимир Владимирович подчеркнул, что молодежь нужна своей стране. Похвалил потповоду, того что молодое поколение быстро осваивает технологии, стремится развиваться, но призвал не ограничиваться просмотрами и лайками.

Сегодня ночью выпускников всей страны ожидают торжественные мероприятия. Московские выпускники, уже по традиции, отпразднуют новый этап своей жизни в парке Горького.

Мы от всей души присоединяемся к поздравлениям и желаем главное – найти своё место в жизни!