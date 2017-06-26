Актёры театра имени Вахтангова закрыли сезон ярким праздником

Вчера на Арбате состоялся уличный праздник, с участием артистов театра имени Евгения Вахтангова, организованный в честь закрытия театрального сезона. Кирилл Рубцов и Марина Есипенко отлично справились с ролями ведущих. В этом году закрытие сезона проходила 22 июня – в день памяти и скорби начала Великой Отечественной войны, по этой причине на концерте преобладала военная тематика.

Участие в мероприятии приняли актеры разных поколений театра. Не обошлось и без нового участника труппы - популярного актёра театра и кино Александра Олешко. Напомним, что Александр выступает на сцене театра им. Вахтангова с 2004, но в штат принят только в этом сезоне. Параллельно этому проходил заключительный спектакль сезона «Царь Эдип» Римаса Туминаса. Следующий сезон начнётся 15 сентября. Откроет его спектакль "Фальшивая нота". Билеты вступают в продажу уже с 28 июня.