Расширены права транзитных авиапассажиров

Распоряжение о расширении гостиничных услуг для транзитных авиапассажиров утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Напоминаем, что пассажирам, которые ожидают перелёт более 8-ми часов днём, и более 6-ти часов ночью перевозчик обязан предоставить номер в отеле, накормить, и дать возможность совершить 2 звонка. Хранение багажа и все вышеперечисленные услуги должны оказываться компанией абсолютно бесплатно.

После принятия распоряжения данные нормы будут распространяться и на транзитных авиапассажиров. Правительство уверенно, что такие меры помогут развить гостиничный бизнес на территории аэропортов.