В Марий Эл проходит акция "Нетрезвый водитель"

Госавтоинспекция проводит акцию «Нетрезвый водитель» по всем городам республики Марий Эл. Мероприятие по выявлению водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, уже стартовала и продлится три дня.



Сотрудники группы по пропаганде безопасности дорожного движения сообщают, что с 22 по 24 июня акция охватит все районы и области республики. По условиям мероприятия, гражданам, заметившим случаи вождения в нетрезвом виде, следует сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД. Кроме этого, необходимо назвать цвет, номер, марку машины и направление ее движения. Дальше полиция примет необходимые меры пресечения.

Напомним, что ранее акция неоднократно проводилась по областям РФ. По результатам её проведения, было задержано немало нарушителей дорожного движения.



