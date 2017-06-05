Брянские чиновники оплатят инвалиду первой группы курс лечения

Сегодня в рамках судебного заседания чиновники Брянской области получили задокументированное обязательство перед простым жителем с ограниченными возможностями.

Ранее стало известно, что уроженец Брянска обратился к представителям прокуратуры за помощью в предоставлении жизненно важного лекарства. Учитывая, что мужчина является инвалидом первой группы, он нуждается в обеспечении полным курсом препарата «Экулизумаб», который оценивается в пять миллионов рублей.

В ходе расследования было принято решение, что отказ не является обоснованным, поэтому прокуратура отправила иск по этому вопросу в суд. В свою очередь судья постановил отказавшим чиновникам оплатить лечение истцу в стопроцентном объёме.

Сообщается, что мужчина страдает редким заболеванием, вошедшим в список жизнеугрожающих, хронических и прогрессирующих болезней, который был утверждён правительством Российской Федерации. В случае наличия у человека недуга из этого списка власти обязаны предоставлять препараты за счёт государственного бюджета.