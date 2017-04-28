Пользователи социальных сетей будут получать сообщения от банков и магазинов

Сегодня представители интернет-сервиса Mail.Ru Group, которая является владельцем таких социальных сетей, как «ВКонтакте» и «Одноклассники», заявила о запуске уведомлений для своих пользователей под названием Notify.

Сообщается, что сервис пригодится в частности сотрудникам банковских структур и различных интернет-магазинов. Они смогут делать массовую рассылку сообщений о кодах для подтверждения банковских операций, а также о статусе заказанного товара тем пользователям, кто согласился на их получение. Известно, что уведомления будут оформлены в стиле компании, которая их отправляет, возможно, с содержанием фото- или видеоматериала.

Сообщается, что каждое сообщение будет фильтроваться на отсутствие спама, рекламной и прочей неактуальной информации. Бизнес-клиенты будут вынуждены оплачивать каждое полученное уведомление в сумме 0,271 рубля.