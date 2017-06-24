Рособнадзор попросил абитуриентов осознанно выбирать университет

С сегодняшнего дня в России началась вступительная компания в высшие учебные заведения.

В этом году абитуриенты смогут попытать удачу сразу в пяти университетах, подав необходимые документы в выбранные учреждения одновременно. Представители Рособрнадзора рекомендуют будущим студентам тщательно обдумать выбор своей специальности.

Кроме этого, стоит обратить внимание на наличие аккредитации университета, а также лицензии, которая является действительной минимум на год. Особенно это предупреждение касается парней, так как неактуальная лицензия значит неактуальную отсрочку от армейского призыва. Также при отсутствии документов высшее учебное заведение лишает права вручения дипломов об его окончании.

Напомним, абитуриенты, поступающие только с результатами ЕГЭ, могут определиться с выбором университета до 26 июля, а выпускники, выбравшие университеты, которые требуют прохождения творческого конкурса, имеют меньше времени – до 7 июля.