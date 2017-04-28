В Смоленске пробка на дороге парализовала целый район

Сегодня жители Смоленска стали заложниками ситуации на дорогах. Так, водители автомобильного транспорта высказали массу недовольства касательно пробки, которая парализовала движение в Промышленном районе города.

Отмечается, что столпотворение автомобилей произошло после ограничения движения возле улиц 25 Сентября и Шевченко. Однако подобное ждёт водителей до конца июня, так как в течение этого периода времени будут производиться ремонтные работы магистральной тепловой сети. Кроме автомобильных пробок, на время прекратит курсирование трамвай №1, что вызвало недовольство на этот раз пешеходов.

Напомним, заместитель губернатора Смоленска получил выговор за несоблюдение порядка проведения трансляций матчей Чемпионата мира по футболу. Сообщается, что Лев Платонов должен был заняться установкой экрана в Лопатинском саду для поклонников футбола, но жители города не дождались исполнения указания и были вынуждены пойти в кафе на территории парка, в котором телевизор как раз был в наличии.